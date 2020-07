Juventus U23, ufficiale l’arrivo di Andrea Pirlo in panchina (Di giovedì 30 luglio 2020) La Juventus U23 sarà guidata da Andrea Pirlo: dopo settimane di voci, è arrivata l’ufficialità da parte del club bianconero Da Maestro a Mister. Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus Under 23, club che milita in Serie C ed unica squadra “di riserva” in Italia. Si tratta di un ritorno quello di Pirlo alla Juventus: il centrocampista aveva salutato il club bianconero dopo quattro stagioni nell’estate del 2015, con un palmarès bianconero incredibile: quattro Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Una storia costellata di tante, tantissime gemme: goal decisivi, assist dipinti su tela, visione di gioco comune a nessuno. Adesso però la nuova investitura: dopo ... Leggi su zon

TORINO - Le strisce tornano ad essere protagoniste della maglia della Juventus per la prossima stagione. Pennellate nere su sfondo bianco, il logo dorato e la preannunciata scomparsa della parola Juve ...

Pirlo allenatore della Juve U23

Il Maestro, ex centrocampista di Brescia, Milan e Inter, guiderà la squadra U23 della Juventus, di cui ha vestito la maglia nell'ultima esperienza italiana tra il 2011 e il 2015.

