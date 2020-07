Juventus Roma, Pjanic fa visita a Dzeko – FOTO (Di giovedì 30 luglio 2020) Juventus Roma non si vive solamente sul campo: Miralem Pjanic fa visita al connazionale Edin Dzeko nel ritiro giallorosso In attesa di vivere sul campo le emozioni della sfida tra Juventus e Roma, che sancirà la fine della Serie A 2020/21, nell’hotel di Torino che ospita i giallorossi si è verificato un piacevole siparietto. I protagonisti sono stati Miralem Pjanic ed Edin Dzeko, ex compagni proprio nella Capitale. Il centrocampista bianconero ha fatto visita al connazionale per un saluto e qualche chiacchiera. Torino. Due campioni in campo e fuori. Due persone splendide che ho avuto la fortuna e il privilegio di seguire, conoscere e ammirare. Mire è venuto ora a trovare Edin ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Roma Juventus-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Juventus: ecco la maglia per la stagione 20/21 - I AM CALCIO ITALIA

La nuova maglia sarà indossata in campo per la prima volta Sabato 1 Agosto, in occasione dell’ultima partita di Campionato Juventus-Roma e sarà disponibile all’acquisto sullo shop online di Adidas, ...

In attesa di Juventus-Roma, Pjanic fa visita a Dzeko nel ritiro giallorosso

