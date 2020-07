Juventus, Pirlo è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Under 23 (Di giovedì 30 luglio 2020) Un ritorno tanto atteso dai tifosi quanto annunciato ormai da settimane. Andrea Pirlo si rimette indosso i colori della Juventus , cambiando però veste: non più quella da calciatore come successo dal ... Leggi su quotidiano

juventusfc : UFFICIALE | @Pirlo_official è il nuovo allenatore della #Under23! Welcome ??, Coach Pirlo! ??… - romeoagresti : #Pirlo in queste ore firmerà il contratto che lo porterà ad allenare la #Juventus Under 23 // Pirlo is ready to sig… - romeoagresti : #Juventus: #Fusco ai saluti, dentro #Storari in qualità di supervisore dell’Under 23 // Fusco leaves, Storari is se… - 3cuori1ohana : RT @NicoSchira: Cambia pelle la #Juventus U23: in panchina toccherà ad Andrea #Pirlo, mentre a livello dirigenziale sarà addio con Filippo… - AleGobbo87 : RT @juventusfc: UFFICIALE | @Pirlo_official è il nuovo allenatore della #Under23! Welcome ??, Coach Pirlo! ?? -