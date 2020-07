Juventus, Paratici: “Sfida con il Lione decisiva per Sarri? Una gara non cambia le valutazioni di 14 mesi” (Di giovedì 30 luglio 2020) Archiviato il discorso scudetto, la testa della Juventus ora è completamente catapultata alla sfida di ritorno degli ottavi di Champions League con il Lione. Per molti la gara rappresenterà un passaggio decisivo per la permanenza in panchina di Maurizio Sarri. Il tecnico non ha convinto, la piazza non ha digerito le sconfitte nelle finali di … L'articolo Juventus, Paratici: “Sfida con il Lione decisiva per Sarri? Una gara non cambia le valutazioni di 14 mesi” Leggi su dailynews24

SkySport : Juventus, Paratici: 'Tutti raggiungono gli obiettivi, ma lo scudetto lo vinciamo solo noi' - TheMattDP10 : [ZANIMACCHIA E MURATORE MIGLIORI IN CAMPO!!!] | PAGELLE CAGLIARI JUVENTU... - Sev47933931 : #AndreaPirlo allenatore della #Juventus #Facciamorete #Paratici #Agnelli #Pavel #FinoAllaFine - infoitsport : Calciomercato Juventus, Milik ci siamo: Paratici sblocca la trattativa - infoitsport : Calciomercato Juventus, parla Paratici | Le ultime su Dybala -