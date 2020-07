Juventus, la provocazione di Sarri: “la Lega ci ha creato molti problemi, con la Roma schiero l’Under 23” (Di giovedì 30 luglio 2020) Non è bastato schierare Cristiano Ronaldo per uscire indenne da Cagliari, la Juventus non è riuscita a strappare un risultato positivo alla Sardegna Arena, incassando un pesante 2-0 che Maurizio Sarri comunque si aspettava. Enrico Locci/Getty ImagesL’allenatore bianconero ha parlato dopo il match trovando delle attenuanti al ko con i rossoblù, lanciando poi anche una provocazione: “il dato di 40 gol subiti può preoccupare, ma la partita di Cagliari no. Avevamo 9 infortunati e venivamo da un campionato vinto 68 ore fa, quindi era una partita atipica che va presa per quello che è. Però siamo gli unici in Europa che hanno fatto 5 partite in 12 giorni, la Lega ci ha creato grossi problemi. Così rischiamo di lasciare energie ... Leggi su sportfair

