Juventus, la nuova maglia per la stagione 2020-21: novità e sorprese (Di giovedì 30 luglio 2020) Prima la Adidas, poi la Juventus hanno annunciato la nuova divisa per la stagione 2020-21. Attraverso i canali ufficiali anche social, ecco le prime immagini del completo per l'annata che verrà. Un mix particolare con i tipici colori bianconeri delle righe ma anche con alcuni richiati dorati. Presenti nel video di lancio anche de Ligt, Dybala e Cristiano Ronaldo. Juventus, la nuova maglia per la stagione 2020-21: novità e sorprese ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

juventusfc : OUR STRIPES ?? OUR STATEMENT Vi presentiamo la nuova maglia Home Juventus 20/21. Disponibile ora ?? - juventusfc : “Incredibile”, “Divertente”, “La Jeep che non ti aspetti”. Guarda i giocatori della Juventus alla guida della nuov… - juventusfc : Scarica subito la nuova App: ?? Android ? - MazzottiFilippo : RT @La_Bianconera: ?????? ECCOLA! La nuova maglia Home #Juve 2020/21 è uscita! Scudetto al centro e numeri neri! Benvenuta! ?? #JuJersey htt… - Dome_Mantuano : RT @juventusfc: OUR STRIPES ?? OUR STATEMENT Vi presentiamo la nuova maglia Home Juventus 20/21. Disponibile ora ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nuova La nuova maglia della Juventus: tornano le strisce bianconere, logo dorato Goal.com Roma Edin Dzeko ne fa 106 con la maglia giallorossa. Raggiunto Amadei

Roma Edin Dzeko – La vittoria per 3-2 contro il Torino ha confermato matematicamente il quinto posto della Roma. A questo punto, la partita contro la Juventus potrà essere affrontata con uno spirito d ...

Presentata ufficialmente la nuova maglia Juventus 2020-2021: subito in vendita

La Juventus ha presentato ufficialmente la nuova maglia home per la stagione 2020-2021. Il kit è già acquistabile tramite lo store ufficiale on line del club bianconero in diverse versioni: authentic, ...

Roma Edin Dzeko – La vittoria per 3-2 contro il Torino ha confermato matematicamente il quinto posto della Roma. A questo punto, la partita contro la Juventus potrà essere affrontata con uno spirito d ...La Juventus ha presentato ufficialmente la nuova maglia home per la stagione 2020-2021. Il kit è già acquistabile tramite lo store ufficiale on line del club bianconero in diverse versioni: authentic, ...