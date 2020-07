Juventus, è UFFICIALE: Andrea Pirlo nuovo allenatore dell’Under 23 (Di giovedì 30 luglio 2020) L’indiscrezione fu lanciata tempo fa, ma ancora la squadra era in lotta per i playoff di Serie C. Adesso, dopo averli persi, può concentrarsi sulla prossima stagione e iniziare a costruire il futuro. Il primo annuncio è di pochi minuti fa: Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus Under 23! L’ex centrocampista torna a Torino dopo aver indossato la casacca bianconera per quattro anni, coincisi con la conquista di altrettanti Scudetti. E’ la sua prima esperienza in assoluto in panchina. Diventerà “Maestro” anche qui? Di seguito, la nota UFFICIALE sul sito della Juventus. “Inizia oggi una nuova avventura, per Andrea Pirlo e per la Juventus, che ... Leggi su calcioweb.eu

