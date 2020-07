Juventus, Dybala: «Pensiamo già al decimo scudetto, ma ora la Champions» (Di giovedì 30 luglio 2020) Paulo Dybala ha parlato degli obiettivi presenti e in futuri con la Juventus Paulo Dybala, intervistato dal The Guardian in merito all’iniziativa benefica Common Goal, ha parlato anche degli obiettivi presenti e futuri con la maglia della Juventus. scudetto – «Ogni vittoria è speciale. Mi piace vincere, così come piace vincere ai miei compagni, il desiderio ci rende vincenti. Aiuta avere i calciatori più forti al mondo in ogni posizione. Siamo fieri di noi, vincere 9 titoli di fila è incredibile, Pensiamo già al decimo titolo consecutivo». Champions – «Ora però dobbiamo pensare alla Champions. Affrontiamo il Lione a 5 mesi ... Leggi su calcionews24

