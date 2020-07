Juventus, Dybala pensa già al futuro: “Vogliamo il decimo scudetto. E sul Lione…” (Di giovedì 30 luglio 2020) Paulo Dybala guarda già avanti. Il numero 10 della Juventus è stato intervistato dal Guardian e ha parlato del futuro. Non solo il finale di stagione proiettato alla sfida contro il Lione in Champions League, ma anche ben oltre, con il prossimo campionato ancora da vincere per sua stessa ammissione.Dybala: "Vogliamo il decimo scudetto. Sul Lione..."caption id="attachment 996309" align="alignnone" width="594" Dybala Cristiano Ronaldo (getty images)/caption"Ci piace vincere, è questa voglia che ci guida", ha dichiarato Dybala. "Avere i migliori al mondo aiuta. Il calcio è un arma potente, tanti ascoltano più i calciatori che presidenti e primi ministri... Noi siamo assolutamente orgogliosi di quello che abbiamo fatto: ... Leggi su itasportpress

