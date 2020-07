Juventus campione d’Italia 2019/20: noia allo stato puro (Di giovedì 30 luglio 2020) Nemmeno la pandemia è riuscita ad impedire alla Juventus di vincere il titolo di campione d’Italia per la 9^ volta consecutiva. Nove titoli in nove anni non si erano mai visti nella storia ultra-centenaria del calcio italiano. E’ come se in Serie A si giocasse solo per qualificarsi in Champions League, tanto lo scudetto va alla Juventus ancor prima di iniziare. Non accade però solamente nel campionato italiano che una singola squadra si mangi tutta la torta senza dividerla con nessun altro, è una cosa parecchio diffusa in Europa. In Francia, il Paris Saint Germain ha vinto il 7^ titolo consecutivo; in Germania, il Bayern Monaco ha messo in bacheca l’8^ trofeo in altrettanti anni; anche in Spagna vige la dittatura, ma va un po’ meglio e il piatto se lo dividono Barcellona e Real Madrid, ... Leggi su quotidianpost

