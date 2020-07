Juventus, Balzaretti: “Sarri voleva risposte contro il Cagliari. Per la Champions è allarme arancione…” (Di giovedì 30 luglio 2020) Non un bel modo di finire il campionato. La Juventus, nonostante il nono scudetto di fila già vinto, si è fatta trovare impreparata alla gara contro il Cagliari e la sconfitta rimediata per 2-0 è frutto, forse, di poca concentrazione. Non un bel segnale in vista dell'ultima giornata di campionato e, soprattutto, in prospettiva della Champions League contro il Lione. Federico Balzaretti, ex calciatore e attuale commentatore di DAZN, ha messo in guardia la sua ex squadra.Balzaretti: "Semaforo arancione verso il Lione..."caption id="attachment 997835" align="alignnone" width="535" Sarri (getty images)/caption"Sarri ha messo la formazione titolare, al di là di Muratore. voleva delle risposte che non ci sono ... Leggi su itasportpress

