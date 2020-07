Juventus, Andrea Pirlo nuovo allenatore della squadra Under 23 (Di giovedì 30 luglio 2020) Andrea Pirlo sarà il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Per l’ex centrocampista del Milan e della nazionale italiana una nuova avventura nel mondo del calcio Andrea Pirlo torna ufficialmente alla Juventus nei panni di allenatore della squadra bianconera Under 23. Nuova era, dunque per una squadra che tutto sommato, sotto la guida di Fabio … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

juventusfc : UFFICIALE | @Pirlo_official è il nuovo allenatore della #Under23! Welcome ??, Coach Pirlo! ??… - romeoagresti : Ufficiale: Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della #Juventus Under 23 // Official: Pirlo is the new coach of Juve… - DiMarzio : Adesso è ufficiale: Andrea #Pirlo nuovo allenatore della #Juventus U23 - vasmadrix : RT @juventusfc: UFFICIALE | @Pirlo_official è il nuovo allenatore della #Under23! Welcome ??, Coach Pirlo! ?? - GianniIglesias : RT @juventusfc: UFFICIALE | @Pirlo_official è il nuovo allenatore della #Under23! Welcome ??, Coach Pirlo! ?? -

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore dell’Under 23 della Juventus. Lo ha comunicato la società con un comunicato sul suo sito. Inizia oggi una nuova avventura, per Andrea Pirlo e per la Juventus, che ...

