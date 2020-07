Juventus, Andrea Pirlo è il nuovo allenatore dell’Under 23 (Di giovedì 30 luglio 2020) Nuova era per la Juventus Under 23 e Andrea Pirlo. L’ex centrocampista bianconero torna alla Vecchia Signora dopo cinque anni ed è il nuovo allenatore dell’Under 23. Lo ha comunicato pochi minuti fa la stessa società tramite i canali ufficiali. Pirlo aveva salutato la Juventus dopo quattro stagioni nel 2015 in cui aveva vinto quattro Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane: “Inizia oggi una nuova avventura, per Andrea Pirlo e per la Juventus, Andrea è infatti il nuovo allenatore dell’Under 23. Ora metterà a disposizione dei ragazzi dell’Under 23, un progetto recente, in crescita continua e che ... Leggi su sportface

juventusfc : UFFICIALE | @Pirlo_official è il nuovo allenatore della #Under23! Welcome ??, Coach Pirlo! ??… - romeoagresti : Ufficiale: Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della #Juventus Under 23 // Official: Pirlo is the new coach of Juve… - tuttosport : Andrea #Agnelli: “Il mio Tuttosport” - godie11fer : RT @juventusfc: UFFICIALE | @Pirlo_official è il nuovo allenatore della #Under23! Welcome ??, Coach Pirlo! ?? - StefaniaStefyss : RT @romeoagresti: Ufficiale: Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della #Juventus Under 23 // Official: Pirlo is the new coach of Juventus U… -