Juve Stabia, il destino è nelle tue mani: a Cosenza per evitare il ritorno in C (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Una gara da dentro o fuori. Chi lo avrebbe mai detto che la Juve Stabia sarebbe crollata subito dopo la ripresa del torneo. E invece è successo l’incredibile per la compagine di Caserta che è a 90′ dal paradiso e, allo stesso tempo, dall’inferno. O play out o retrocessione diretta in Serie C, non ci sono altre situazioni particolari. E il tutto nella sfida più delicata possibile, al Marulla contro il Cosenza. Il destino dell’una legato a quello dell’altra. Calabresi che possono contare su due risultati: una vittoria e si potrebbe sperare addirittura nella salvezza (servirebbero alcuni risultati positivi da altri campi), un pareggio e almeno i play out sarebbero al sicuro anche se da giocare ... Leggi su anteprima24

