Juve | ecco le nuove maglie 2020 21 | la FOTO

Non c'è ancora l'annuncio, ma le nuove maglie della Juventus possono essere già comprate. Il club bianconero ha infatti reso disponibili sul proprio store le maglie della stagione 2020/21. Un ritorno al passato ma con un tocco d'originalità. Sono infatti tornare le strisce verticali nere, ma sembrano pennellate a mano. Delle striature nere su sfondo bianco, per uno stile quasi cartoonesco. Una ventata di novità che si discosta dalla rigidità delle linee precise per abbracciare un movimento più sinuoso e improvvisato. Frutto però di un attento studio. Il primo impatto è questo. Ora il giudizio più importante starà ai tifosi: l'apprezzamento potrà essere misurato già dai preordini disponibili sullo ...

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha analizzato in conferenza stampa la prestazione dei suoi. Ecco le sue parole su Cristiano Ronaldo: «Era carico e aveva voglia di giocare. Lui è entrato in ca ...

La Juventus presenta la nuova maglia Home 2020/21

Juventus maglia 2020 2021 – La Juventus ha presentato questa mattina la nuova divisa da gioco Home per la stagione 2020/21. I piemontesi tornano a indossare le strisce bianconere con la nuova maglia, ...

