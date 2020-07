Juve, Dybala: “Nel mio piccolo vorrei cambiare la società dove viviamo” (Di giovedì 30 luglio 2020) Dybala vuole cambiare la Juve e la società. Punta in alto, d’altronde è un supereroe del pallone. La ‘Dybala mask’ lo identifica come uno di quei protagonisti dei fumetti che si traveste per mettere in salvo le persone in difficoltà. Ha ambizione alte, tenta di centrarle col pallone tra i piedi. Ha un animo generoso e si batte per aiutare gli altri. Lo ha confermato anche nel corso di un’intervista al Guardian, durante la quale ha presentato la nuova campagna Common Goal: “Ho sempre donato in beneficenza ma in forma anonima, perché lo scopo è quello di aiutare chi è in difficoltà e non di avere pubblicità – ha detto l’argentino – Penso però che far parte di questa iniziativa sia importante in un modo diverso, ... Leggi su italiasera

forumJuventus : Paratici: 'Dybala da valutare giorno per giorno. Futuro Sarri alla Juve? Non cambiamo idea in base ad una partita'… - forumJuventus : GdS: 'Dybala, non ha più dolore, col Lione spera di farcela. Recuperare la Joya per la sfida più importante della s… - tuttosport : #Paratici: '#Dybala da valutare. Futuro #Sarri alla #Juve? Non cambiamo idea' ?? - sportli26181512 : Dybala: 'Pensiamo già al decimo scudetto... Ma prima sotto con il Lione': Dybala: 'Pensiamo già al decimo scudetto.… - italiaserait : Juve, Dybala: “Nel mio piccolo vorrei cambiare la società dove viviamo” -