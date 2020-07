Juric punta il dito: “Stampa ingenerosa dopo la Lazio” – VIDEO (Di giovedì 30 luglio 2020) Il tecnico del Verona Ivan Juric è intervenuto al termine del match contro la SPAL. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore scaligero Il tecnico del Verona Ivan Juric è intervenuto al termine del match contro la SPAL. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore scaligero su alcuni commenti dopo la sfida con la Lazio: «Con la Lazio abbiamo giocato nettamente meglio, poi il risultato è stato diverso. I commenti non mi sono piaciuti per niente. La squadra ha fatto una grandissima prestazione contro la Lazio, come ha fatto contro la SPAL». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il Genoa ieri ha fatto harakiri perdendo a Sassuolo e, complice la vittoria del Lecce, si giocherà tutto contro l’ex Juric. “Vogliamo fare una partita come tutto l’anno e questo è il mio obiettivo. Il ...

Il Lecce non muore a Udine e si guadagna la possibilità di rimanere vivo ed in corsa fino all’ultima giornata. Una grande conquista dopo le ultime partite. Per i processi e le recriminazioni c’è ancor ...

