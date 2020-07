JPMorgan avrebbe gestito milioni di dollari per Ghislaine Maxwell (Di giovedì 30 luglio 2020) I pubblici ministeri che indagano sull’accusa per reati sessuali per Ghislaine Maxwell non hanno ancora identificato le banche che l’hanno aiutata a gestire decine di milioni di dollari. Tuttavia secondo molti testimoni una di queste era JPMorgan Chase & Co. Questo è un altro legame che la Maxwell condivide con Jeffrey Epstein, che era un cliente di lunga data di JPMorgan. Epstein era noto all’interno della più grande banca degli Stati Uniti per aver aiutato a guidare molti dei suoi ricchi conoscenti nella sua unità di private banking a New York, che offriva discrezione e gestione patrimoniale su misura per i ricchi clienti. Maxwell aveva una gestione di almeno 10 ... Leggi su databaseitalia

