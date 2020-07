Jordan Peele e Issa Rae insieme per l'horror Sinkhole (Di giovedì 30 luglio 2020) Jordan Peele e Issa Rae collaboreranno insieme per l'horror Sinkhole, ispirato a un misterioso racconto di Leyna Krow. Il nuovo progetto produttivo di Jordan Peele si intitola Sinkhole, si tratta - naturalmente - di un horror e vede coinvolta anche Issa Rae, che dovrebbe recitare nella pellicola ispirata a un racconto di Leyna Krow. La storia originale alla base di Sinkhole vede protagonista una giovane famiglia che si trasferisce nella casa dei sogni; nel cortile posteriore, però, c'è una buca con il misterioso potere di restituire oggetti rotti e rovinati risputandoli come nuoovi. Ma cosa accade se a cadere nella buca è una persona? Universal Pictures e Monkeypaw ... Leggi su movieplayer

L'attrice fresca di 8 nomination all'Emmy per la sua Insecure, Issa Rae, e il regista e produttore Jordan Peele collaborano al film Sinkhole, tratto da un racconto di Leyna Krow. Jordan Peele, che ci ...