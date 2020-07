Joe Biden cerca la vice-presidente per conquistare neri e giovani: dalla veterana di guerra alla populista progressista (Di giovedì 30 luglio 2020) Entro la settimana prossima, Joe Biden annuncerà la sua candidata alla vice-presidenza. Non c’è ancora un giorno preciso, ma l’annuncio arriverà sicuramente prima dell’inizio della convention democratica, il prossimo 17 agosto (durerà fino al 20 agosto, mentre quella democratica sarà dal 24 al 27). L’entourage del candidato democratico aveva settimane fa posto come limite massimo per la scelta il 1 agosto; ma il processo di selezione, in piena crisi Covid-19, ha preso più tempo del previsto e soprattutto Biden ha chiesto di decidere con calma e in piena autonomia. L’ex vice-presidente sa bene quanto sia importante la scelta della running mate (che sarà sicuramente una donna, come lo stesso ... Leggi su ilfattoquotidiano

