Ivana Mrazova Instagram, troppa ironia delude il social: «Ma che foto fai? Pessima, ci sei calata!» (Di giovedì 30 luglio 2020) “Il troppo storpia”, il pensiero si palesa sotto l’ultimo post Instagram di Ivana Mrazova: la modella ceca legatissima a Luca Onestini questa volta l’ha fatta proprio grossa. Accantonati per un attimo stile ed eleganza, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciata andare a troppa ironia. Incompresa o semplicemente non condivisa da parte del suo seguito. Notevole, dal momento che conta oltre un milione e 100 mila followers. Sorpresi dagli scatti della Mrazova, alcuni utenti non hanno nascosto la disapprovazione. Leggi anche >> Ludovica Frasca gambe da urlo, piccante, euforia incontrollata: «Sembra di essere a Natale, quando…» Ivana Mrazova Instagram, il gesto in ... Leggi su urbanpost

Cupido potrebbe aver scagliato la sua freccia per Raffaello Tonon. In base all’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo nella sua rubrica “Pillole di gossip” sul numero in uscita del settimanale Oggi ...

Il bagnino lancia in tivù la vacanza anti-Covid

Fuzzi, che gestisce i bagni 21-22-23, è stato scelto per rappresentare un operatore balneare che si intromette durante una tipica vacanza in riviera nella coppia Luca Onestini ed Ivana Mrazova, ...

