Italia Independent lancia il sito per gli occhiali di CR7 (Di giovedì 30 luglio 2020) occhiali Cristiano Ronaldo prezzo – Italia Independent ha deciso di creare per ogni suo marchio una piattaforma digitale che lo presenti, racconti e permetta di comprarlo online e ha deciso di iniziare con Cr7-eyewear.com, sito legato alla collezione interamente ispirata e disegnata per Cristiano Ronaldo. La linea del 5 volte Pallone d’Oro comprende sette modelli … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Marketing #Notizie Italia Independent lancia il sito per gli occhiali di CR7: Occhiali Cristiano Ronaldo prezzo –… - CalcioFinanza : Italia Independent lancia la piattaforma per gli occhiali di #CristianoRonaldo - newsfinanza : Borsa, provvedimenti su Acotel e Italia Independent per la seduta odierna - AndreaGalastro : “Manila Nazzaro è la nuova icona strong & independent di cui tutti avevamo bisogno?“ Ne parliamo a Piazza Italia co… - Yogaolic : Un pensiero che potrebbe farsi anche in Italia dove x salvare qualcuno si è preferito mandare all’aria l’economia d… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Independent Borsa, provvedimenti su Acotel e Italia Independent per la seduta odierna Teleborsa Borsa, provvedimenti su Acotel e Italia Independent per la seduta odierna

(Teleborsa) - Doppio provvedimento da Borsa Italiana per le contrattazioni odierne. La società che gestisce la piattaforma per gli scambi a Milano ha annunciato questa mattina, con una nota urgente, l ...

MagniProtect by Magniflex: the world's first antiviral sleep collection tested against COVID-19 is Made in Italy

FLORENCE, Italy, July 30, 2020 /PRNewswire/ -- The innovative technology developed by Magniflex inhibits the persistence of bacteria and viruses on fabrics and has been specifically tested against SAR ...

(Teleborsa) - Doppio provvedimento da Borsa Italiana per le contrattazioni odierne. La società che gestisce la piattaforma per gli scambi a Milano ha annunciato questa mattina, con una nota urgente, l ...FLORENCE, Italy, July 30, 2020 /PRNewswire/ -- The innovative technology developed by Magniflex inhibits the persistence of bacteria and viruses on fabrics and has been specifically tested against SAR ...