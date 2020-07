Istat: da febbraio persi 600mila posti di lavoro (Di giovedì 30 luglio 2020) Prosegue anche a giugno, seppur a ritmo meno sostenuto, il calo dell’occupazione e la crescita del numero dei disoccupati. Gli ultimi dati Istat registrano, rispetto a maggio, una riduzione degli occupati dello 0,2%, nonostante il divieto di licenziamento imposto per legge. A picco soprattutto il lavoro femminile, con 86mila posti di lavoro persi in un mese. E i lavoratori dipendenti con contratti stabili, scesi di 60mila unità. A pagare di più la crisi continuano a essere i più giovani, soprattutto nella fascia 25-34, dove si registrano 61mila occupati in meno in un mese. Da febbraio a giugno – calcolano dall’Istituto di statistica – si sono persi 600mila posti di lavoro. E ... Leggi su linkiesta

ABosurgi : RT @AGarnero: Nonostante la riapertura a giugno, continua a calare il numero di occupati. In totale -600mila occupati rispetto a febbraio,… - profgviesti : RT @AGarnero: Nonostante la riapertura a giugno, continua a calare il numero di occupati. In totale -600mila occupati rispetto a febbraio,… - infoitinterno : Istat, da febbraio persi 600 mila occupati, 700 mila inattivi in più - yudama_dl : RT @rep_economia: Istat, da febbraio persi 600 mila occupati, 700 mila inattivi in più [aggiornamento delle 10:51] - Affaritaliani : Istat: da febbraio (pre-Covid) occupazione giù di 600mila unità -