Istat | 600mila occupati in meno rispetto al pre-COVID

La pandemia di coronavirus COVID-19 è già costata all'Italia 600mila occupati. Lo riferisce l'ultimo rapporto dell'Istat, secondo il quale nel mese di giugno la disoccupazione in Italia è salita all'8,8%, con un aumento di 0,6 punti percentuale rispetto al mese precedente.Se si confrontano i dati di febbraio 2020, appena prima dell'esplosione dell'epidemia di COVID-19 nel nostro Paese, con quelli di giugno 2020 "il livello dell'occupazione è sceso di circa 600 mila unità e le persone in cerca di lavoro sono diminuite di 160 mila, a fronte di un aumento degli inattivi di oltre 700 mila unità".Anche a giugno 2020, lo sottolinea l'Istat, la diminuzione dell'occupazione ha coinvolto in maniera più alta le donne, i ...

