Israel e tutti gli altri: il sistema criminale della truppa Levante (Di giovedì 30 luglio 2020) «Andiamo a arrestare un negro in via Colombo». È il 27 marzo 2020, in una Piacenza spettrale che contava i morti nell’ordine delle decine al giorno per Covid-19, Peppe Montella, appuntato dei carabinieri della Levante, vero e proprio comandante della stazione carabinieri posta sotto sequestro, faceva il bello e il cattivo tempo nella sua area di spaccio. Quello di Israel Anyanku, nigeriano classe ’95, incensurato, è un arresto che dice tanto – se non tutto – rispetto alla caserma e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Giancar05779453 : RT @Ninamimi85: Indovina indovinello: il Golpista Guaidó, appoggiato da tutti i paesi 'esportatori di democrazia' Italia compresa, dove apr… - giovannilixi : RT @Ninamimi85: Indovina indovinello: il Golpista Guaidó, appoggiato da tutti i paesi 'esportatori di democrazia' Italia compresa, dove apr… - faberiniko : RT @Ninamimi85: Indovina indovinello: il Golpista Guaidó, appoggiato da tutti i paesi 'esportatori di democrazia' Italia compresa, dove apr… - Ninamimi85 : Indovina indovinello: il Golpista Guaidó, appoggiato da tutti i paesi 'esportatori di democrazia' Italia compresa,… - alessandro_972 : RT @tuttobiciweb_it: A #Burgos, la #Israel ferma due corridori entrati in contatto con un terzo risultato positivo. La #Movistar: «Dovevate… -

Ultime Notizie dalla rete : Israel tutti BURGOS. DUE CORRIDORI IN CONTATTO CON UN POSITIVO, LA ISRAEL LI FERMA TUTTOBICIWEB.it Forte protezione immunitaria dal vaccino J&J contro il Covid

Gli studi pre-clinici sono stati condotti da ricercatori del Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC ... le singole dosi), sempre ovviamente se saranno supererati tutti i test di efficacia e ...

Festival della Mente, a Sarzana la forza irresistibile dei sogni

«Ho in me tutti i sogni del mondo»: è un verso di Tabaccheria di ... Eshkol Nevo (Gerusalemme, 1971) Per quanto riguarda la letteratura Eshkol Nevo, in collegamento da Israele con lo psicologo e ...

Gli studi pre-clinici sono stati condotti da ricercatori del Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC ... le singole dosi), sempre ovviamente se saranno supererati tutti i test di efficacia e ...«Ho in me tutti i sogni del mondo»: è un verso di Tabaccheria di ... Eshkol Nevo (Gerusalemme, 1971) Per quanto riguarda la letteratura Eshkol Nevo, in collegamento da Israele con lo psicologo e ...