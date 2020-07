Irina Lungu: “Scelgo accuratamente ruoli che si avvicinano alla mia vocalità” (Di giovedì 30 luglio 2020) La voce al telefono è dolce, limpida, chiara, morbida con una lieve inflessione tra lo straniero e il milanese. Se la voce di Irina Lungu non ti ha già conquistato ascoltandola cantare i ruoli delle eroine del belcanto, beh, ascoltarla parlare anche attraverso un cellulare ha lo stesso effetto. Una voce che sa riflettere l’espressione del viso: anche se non la stai guardando puoi immaginare, cogliere magari, cosa il volto sta esprimendo. È questo del resto la sensazione avuta quando, ascoltando lo streaming audio del Rigoletto da Metropolitan di New York, sono rimasta colpita dalla fresca purezza della sua Gilda. Da allora sono passati 6 anni e gli ascolti di questo carismatico soprano moldavo sono stati diversi e live, ma l’impressione è rimasta. L’occasione di questo ... Leggi su ilfogliettone

Terzo concerto della serie per il teatro milanese: il soprano Irina Lungu, il baritono Fabio Capitanucci e il basso Jongmin Park. Al pianoforte il direttore Michele Gamba | CorriereTv Il concerto è de ...

