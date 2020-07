Irama, in arrivo “Crepe”: il nuovo Ep uscirà il 28 agosto (Di giovedì 30 luglio 2020) Irama presenta il suo nuovo Ep. Si chiama “Crepe” ed in uscita a fine agosto. La data di lancio è il 28, intanto il cantante scala le classifiche con la hit Mediterranea Si chiama “Crepe” l’ultimo lavoro discografico di Irama. L’Ep uscirà il 28 agosto e l’annuncio arriva dallo stesso artista che lo ha ufficialmente lanciato sui social con tanto di copertina. Un messaggio breve, ma ben studiato che punta a svelare il naming dell’album. “Il mercato musicale continua a preconfezionare artisti, come fossero prodotti su uno scaffale. Ma io sono nato con delle crepe e nessuno sarà mai in grado di chiuderle”. Il messaggio di Irama su Instagram si conclude così: “Quindi se mi chiedi ... Leggi su zon

