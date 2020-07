Ipoteca legale (Di giovedì 30 luglio 2020) Cos'è l'Efficacia dell'Obblighi del conservatoreGiurisprudenza in tema di Cos'è l'Torna su L' è un particolare tipo di Ipoteca in cui il diritto di iscrizione è attribuito ad un soggetto indipendentemente dalla manifestazione di una volontà contrattuale o da una pronuncia giudiziale. A differenza dell'Ipoteca volontaria e dell'Ipoteca giudiziale, infatti, l' è prevista in casi tassativi e determinati, elencati dall'art. 2817 del codice civile. In particolare, l' spetta: a chi vende un immobile, sopra l'immobile venduto, a garanzia dell'adempimento degli obblighi che derivano dalla vendita stessa;ai coeredi (o ai soci e negli altri casi di scioglimento di comunione), a garanzia del pagame... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Ipoteca legale: Cos'è l'ipoteca legaleEfficacia dell'ipoteca legaleObblighi del… - immobilioit : RT @immobilioit: Costi Ipoteca Legale -

Ultime Notizie dalla rete : Ipoteca legale Quanto costa la cancellazione dell’ipoteca di un immobile Proiezioni di Borsa Quanto costa la cancellazione dell’ipoteca di un immobile

? Quali spese si devono tenere in conto quando si intende estinguere l’ipoteca che incombe sull’immobile dell’interessato? In questa sezione, gli esperti di Proiezionidiborsa guideranno il lettore ai ...

Legali/1 Rinnovo ipoteca, l'onere non si può ignorare

Al fine di non incorrere in una responsabilità professionale il legale deve conoscere l'onere di rinnovazione ventennale dell' ipoteca precedentemente iscritta. Lo afferma la Corte di cassazione con l ...

? Quali spese si devono tenere in conto quando si intende estinguere l’ipoteca che incombe sull’immobile dell’interessato? In questa sezione, gli esperti di Proiezionidiborsa guideranno il lettore ai ...Al fine di non incorrere in una responsabilità professionale il legale deve conoscere l'onere di rinnovazione ventennale dell' ipoteca precedentemente iscritta. Lo afferma la Corte di cassazione con l ...