Inviavano in Bangladesh denaro in maniera illecita: scoperti trasferimenti per 20 milioni di euro, sequestrato un istituto di pagamento e 6 money transfer (Di giovedì 30 luglio 2020) Nella mattinata odierna militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di finanza di Roma, nell’ambito di una più ampia attività investigativa coordinata dalla locale Procura della Repubblica, stanno dando esecuzione a un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale capitolino finalizzata al sequestro preventivo degli uffici e dei beni di un istituto di pagamento e di sei agenzie di money transfer, tutte con sede a Roma, gestiti da cittadini di nazionalità bangladese, ritenuti responsabili di aver reiteratamente violato gli obblighi antiriciclaggio di verifica e identificazione dei propri connazionali, nel trasferimento delle rimesse di denaro nel Paese d’origine. Le investigazioni avevano già portato nel luglio 2019 a smantellare uno strutturato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Inviavano in Bangladesh denaro in maniera illecita: scoperti trasferimenti per 20 milioni di euro, sequestrato un i… -

Ultime Notizie dalla rete : Inviavano Bangladesh BANGLADESH Per il coronavirus le estetiste cristiane lasciano Dhaka e tornano ai villaggi AsiaNews