Intesa Visa-Glovo, servizi online per 5 mila negozi. Obiettivo: stimolare la digitalizzazione dei piccoli esercenti (Di giovedì 30 luglio 2020) Visa e Glovo, la piattaforma di delivery multi-categoria, annunciano una collaborazione per supportare il business del piccolo commercio locale, uno dei più colpiti dall’emergenza Covid-19. La collaborazione nasce con l’Obiettivo di incentivare i negozi di prossimità all’utilizzo di nuovi modelli di distribuzione, basandosi su strumenti digitali. Le nuove tecnologie e il web hanno il grande pregio di abbattere le distanze e le barriere commerciali, allargando il raggio degli utenti altrimenti difficili da raggiungere, specialmente per le piccole realtà imprenditoriali. Oltre 5.000 piccoli esercizi commerciali di 14 città confluiranno in uno spazio dedicato ”Attività Locali”, all’interno dell’app di Glovo, che ... Leggi su ildenaro

Visa sperimenta un nuovo metodo di pagamento contactless, sfruttando un accessorio frequentemente utilizzato dai consumatori. Stiamo parlando degli occhiali da sole che soprattutto con il solleone div ...

