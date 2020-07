Intesa-Ubi. Conclusa l'OPAS, raccolto il 90,21% del capitale (Di giovedì 30 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Alla chiusura dell'OPAS di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca, sono state conferite complessivamente azioni pari al 90,21% del capitale della banca bergamasca, rispetto al 75,68% comunicato ieri da Borsa Italiana.“Oggi portiamo a termine un'operazione che ci vede tutti vincitori: grazie alla decisione – di cui siamo orgogliosi – del 90,2% degli azionisti di UBI Banca di entrare a far parte di Intesa Sanpaolo, daremo vita a una nuova realtà in grado di rafforzare il sistema finanziario italiano e di ricoprireun ruolo di leader nello scenario bancario europeo”, ha commentato Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo. (ITALPRESS). Leggi su iltempo

SkyTG24 : Intesa-Ubi, l'acquisizione è fatta: nasce la settima banca europea - repubblica : Intesa fa il pienone, le adesioni Ubi sopra il 90% - LaStampa : Conclusa l’operazione Intesa-Ubi, Messina: siamo tutti vincitori, saremo il pilastro della ripresa del Paese - AndreaAFerro : Le adesioni Ubi per l'opas Intesa Sanpaolo sopra il 90% - nikuezz : RT @lerzegov: Intesa chiude opas su Ubi con il pieno, adesioni 90,21% - Ultima Ora - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Intesa Ubi

Roma, 30 lug 21:02 - (Agenzia Nova) - Oggi portiamo a termine un’operazione che ci vede tutti vincitori: grazie alla decisione del 90,2 per cento degli azionisti di Ubi Banca di entrare a far parte di ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 lug - 'L'opas di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca ha rappresentato un elemento di forte accelerazione del processo di rafforzamento del sistema bancario ...