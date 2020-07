Inter Tonali, c’è l’interesse: ma niente pazzie per il centrocampista del Brescia (Di giovedì 30 luglio 2020) Inter Tonali, c’è l’Interesse: ma niente pazzie per il centrocampista del Brescia. Cellino chiede almeno 40 milioni L’Inter vuole provare a convincere Sandro Tonali. C’è l’Interesse da parte della società nerazzurra, ma senza fare pazzie: viste le squadre coinvolte c’è il rischio che si possa scatenare un’asta. I nerazzurri – si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – hanno il sì del giocatore, ma dovranno trattare col presidente Cellino. Al momento il numero del Brescia chiede uno sforzo economico maggiore rispetto ai 35 milioni di euro offerti ... Leggi su calcionews24

