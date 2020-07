Inter, il sogno Messi è stroncato: dall'entourage solo smentite (Di giovedì 30 luglio 2020) Grande meraviglia. è stata questa la reazione dell'entourage di Lionel Messi alle immagini della Pulga, subito diventate virali, proiettate sulla facciata del Duomo di Milano nei giorni scorsi. Leggi su tuttonapoli

rtl1025 : ?? #Messi all’#Inter. Dalla gigantografia virtuale proiettata sul Duomo al sogno che forse diventa realtà ?? di… - FPewterschmidt : @RonnyBandiera @dydsix Magari sarebbe il sogno di una vita vedere noble all’Inter - tuttonapoli : Inter, il sogno Messi è stroncato: dall'entourage solo smentite - infoitsport : Inter-Messi: un sogno possibile. Marotta: «Può pensarci solo Suning» - infoitsport : Inter, Messi tra sogno e realtà: operazione da 260 milioni per Zhang - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter sogno

David Alaba all‘Inter, un sogno che può diventare realtà. Il Bayern Monaco ed il difensore della nazionale austriaca non hanno raggiunto ancora l’accordo per il rinnovo del contratto (che scadrà tra ...Cristiano Ronaldo gioca in Serie A, l'Inter sogna Lionel Messi e anche le serie minori del nostro calcio attirano grandi campioni dall'estero. Dopo lo sbarco di Jeremy Menez a Reggio Calabria (e ...