Inter, fumata bianca per Tonali: i dettagli dell’accordo (Di giovedì 30 luglio 2020) L’Inter ha chiuso l’accordo con il Brescia per l’arrivo di Sandro Tonali in nerazzurro. Il giovane centrocampista firmerà un contratto quinquennale. L’ACCORDO Tonali (getty images) Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Marotta ha trovato l’accordo con la società di Cellino sulla base di un prestito oneroso a 10 milioni di euro, con obbligo di riscatto tra un anno a 22-23 milioni, per un’operazione complessiva di 33 milioni. Esclusa dunque la presenza di qualche contropartita tecnica all’Interno dell’affare, col calciatore che invece riceverà 2,5 milioni di euro per cinque anni. IL RENDIMENTO Tonali Brescia (getty images) Sandro Tonali nel corso della sua prima stagione ... Leggi su itasportpress

Inter, fumata bianca per Tonali: le cifre dell'affare

