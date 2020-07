Ingenuity: come funziona l’elicottero a energia solare e scopo missione (Di giovedì 30 luglio 2020) Ingenuity: come funziona l’elicottero a energia solare e scopo missione In queste ore partirà, dalla base NASA di Cape Canaveral, il razzo vettore Atlas V: direzione Marte; a bordo il rover Perseverance e l’elicottero Ingenuity. Qual è l’obiettivo della nuova missione sul pianeta rosso dell’Agenzia Spaziale Usa? Ingenuity: la nuova missione della Nasa Oggi, giovedì 30 luglio 2020, intorno alle 14, partirà dalla base NASA di Cape Canaveral il razzo vettore Atlas V: a bordo del mezzo diretto verso Marte il rover Perseverance che a sua volta trasporta l’elicottero Ingenuity. Una volta atterrato sul pianeta rosso Perseverance si ... Leggi su termometropolitico

