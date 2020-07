Infortuni ai bimbi durante vacanze, ecco consigli della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA – È tempo di estate e di vacanze. Ed e’ tempo di gioco all’aria aperta e divertimento, soprattutto per i piu’ piccoli. Tuttavia l’imprevisto e’ sempre dietro l’angolo. L’euforia del gioco, infatti, unita alla loro bassa percezione del pericolo aumenta il rischio di cadute e contusioni. Ma come e’ possibile scongiurare il rischio di traumi gravi? E soprattutto cosa fare in caso di cadute e infortuni? Ecco i consigli della Societa’ Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) “Con l’estate e durante i giorni di vacanza- commenta il presidente SIOT Francesco Falez- aumenta il tempo dedicato allo sport e al gioco all’aria aperta e con questo aumentano le occasioni che procurano traumi ai piu’ piccoli, cio’ nonostante e’ bene incoraggiare una vita attiva che aiuti i bambini nella loro crescita fisica e motoria. Per evitare spiacevoli corse al pronto soccorso basta prestare un po’ di attenzione, evitare di praticare attivita’ nel modo scorretto e non prendere rischi inutili“. Leggi su dire

lamente2019 : PURTROPPO NOI POPOLO DOVREMO ASSICURARE GLI INFORTUNI CHE I BANCHI CON ROTELLE CAUSERANNO AI BIMBI,e se gli infortu… - BattistaDotti : @64domenico @AzzolinaLucia Aspetto le prime denunce per infortuni perché due banchi, bimbi compresi, si sono impias… - Villix1971 : RT @Villix1971: Perché cambiare i banchi di scuola che pur vetusti hanno una storia!!.. con i nuovi banchi di plastica e rotelle causeranno… - Villix1971 : Perché cambiare i banchi di scuola che pur vetusti hanno una storia!!.. con i nuovi banchi di plastica e rotelle ca… - BattistaDotti : @4everAnnina Hai presente che se metti bimbi di 7/8 anni su questi banchi crederanno che sia come su un autoscontro… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortuni bimbi Sistiana, cade dagli scogli: grave infortunio per un bimbo di 6 anni triestecafe.it Axa e Banca Mps insieme al fianco delle imprese con soluzioni e servizi di welfare dedicati

Siena, 29 lug. - (Adnkronos) - Axa e Banca Monte dei Paschi di Siena, nella fase di ripartenza post emergenza Covid-19, lanciano nuove iniziative dedicate alle aziende e ai loro dipendenti puntando su ...

Wolverhampton, il segreto di Adama Traorè? Cospargersi di olio per bambini

L'attaccante spagnolo dei Wolves ha deciso, dopo aver subito quattro lussazioni alle spalle, di cospargere il proprio corpo di olio per bambini per sfuggire alle trattenute degli avversari: questa sol ...

Siena, 29 lug. - (Adnkronos) - Axa e Banca Monte dei Paschi di Siena, nella fase di ripartenza post emergenza Covid-19, lanciano nuove iniziative dedicate alle aziende e ai loro dipendenti puntando su ...L'attaccante spagnolo dei Wolves ha deciso, dopo aver subito quattro lussazioni alle spalle, di cospargere il proprio corpo di olio per bambini per sfuggire alle trattenute degli avversari: questa sol ...