Infantino nei guai: la Procura svizzera apre un’indagine. I dettagli (Di giovedì 30 luglio 2020) Gianni Infantino, presidente della FIFA, è al centro di un’indagine da parte della Procura svizzera. I dettagli Gianni Infantino, presidente della FIFA, è al centro di un’indagine da parte della Procura svizzera. Lo ha annunciato l’Autorità di vigilanza sul Ministero Pubblico della Confederazione, con un comunicato: al centro gli incontri di Infantino con il Procuratore generale Michael Lauber. Come riporta Calcio&Finanza Lauber era finito nel mirino della giustizia nel 2019 per alcune irregolarità durante il processo contro la FIFA e per i suoi incontri privati con il presidente della federazione calcistica, Gianni Infantino. Il Procuratore avrebbe ... Leggi su calcionews24

