Infantino indagato: procura Svizzera apre inchiesta (Di giovedì 30 luglio 2020) Il presidente della Fifa Gianni Infantino al centro di un procedimento penale da parte della giustizia Svizzera. Lo ha annunciato l’Autorità di vigilanza sul Ministero Pubblico della Confederazione, con un comunicato: al centro gli incontri di Infantino con il procuratore generale Michael Lauber. Lauber era finito nel mirino della giustizia nel 2019 per alcune irregolarità … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

