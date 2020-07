Indignazione per Elsa Fornero in tv. Ma che problema ha l'Italia con gli esperti? (Di giovedì 30 luglio 2020) Per raggiungere quota cento fesserie su Elsa Fornero c’è bisogno di impegnarsi. Non basta inchiodarla al fotogramma in lacrime (doveva sghignazzare?); non basta scandalizzarsi perché rivela che i giovani sono choosy (ed è la verità); non basta protestare perché sua figlia viene pagata per fare ricer Leggi su ilfoglio

Albertocapuan : @giorgia_amadei Allora. 1) i giornali di questo tipo, per fare qualche click in più fanno titoli a cazzo di cane pe… - AssoCare : Contratti: Cgil Cisl Uil, proclamiamo sciopero nazionale per mancata ratifica sanità privata?. Alla scadenza per la… - alex459213 : RT @vaielettrico: Corre l'indignazione sui social per i fumi della #tirrenia Le immagini sono inquietanti - deustronzio : RT @vaielettrico: Corre l'indignazione sui social per i fumi della #tirrenia Le immagini sono inquietanti - andrea_piras_ : @yakkys @_Sharkuh_ @Deputatipd @carmelomiceliPD E nessuna considerazione/indignazione per un gioco singleplayer com… -

Ultime Notizie dalla rete : Indignazione per Incidente stradale in via del Santo, due ragazzi centrati in pieno da una 500: un ferito resta a terra perchè manca la barella MessinaToday Sanità privata, fumata nera per il rinnovo del contratto: "Ora sciopero nazionale"

"Siamo oltre l'indignazione, oltre la vergogna ... avrebbero dovuto convocare per la firma definitiva del contratto della sanità privata "dopo 14 anni di attesa e anni di trattativa. Invece, ci hanno ...

San Vito Lo Capo, Monte Cofano devastato dall'incendio per ore: "Atto criminale"

Un atto criminale. Il sindaco di Custonaci Giuseppe Morfino non esita a definire così il violento incendio che ieri sera e durante la notte ha colpito al cuore Monte Cofano, in provincia di Trapani. L ...

"Siamo oltre l'indignazione, oltre la vergogna ... avrebbero dovuto convocare per la firma definitiva del contratto della sanità privata "dopo 14 anni di attesa e anni di trattativa. Invece, ci hanno ...Un atto criminale. Il sindaco di Custonaci Giuseppe Morfino non esita a definire così il violento incendio che ieri sera e durante la notte ha colpito al cuore Monte Cofano, in provincia di Trapani. L ...