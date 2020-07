Incendio sul Monte Cofano, nella notte in fiamme la Riserva sul versante di San Vito Lo Capo. Sindaco: “Azione criminale” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Un atto criminale”. Il Sindaco di Custonaci Giuseppe Morfino non esita a definire così il vasto Incendio che nella notte ha distrutto centinaia di ettari di macchia mediterranea nella Riserva del Monte Cofano, in provincia di Trapani, in Sicilia. Le fiamme sono divampate in più punti sul versante del promontorio che affaccia su San Vito Lo Capo e le squadre dei vigili del fuoco sono state al lavoro tutta la notte per cercare di circoscrivere e spegnere il fuoco. Ad avvallare l’ipotesi del rogo doloso è proprio il fatto che le fiamme siano partite in più punti L'articolo Incendio sul ... Leggi su ilfattoquotidiano

emergenzavvf : Prosegue da ieri l’intervento dei #vigilidelfuoco con squadre a terra e un #Canadair per spegnere l'#incendio bosch… - pedrolp44860430 : RT @GazzettaDelSud: #SanVitoLoCapo, #incendio devastante sul #MonteCofano - Castelvetranews : Presidente di Legambiente Sicilia dopo incendio sul Monte Cofano: 'Siamo noi siciliani i colpevoli e i responsabili… - clikservernet : Incendio sul Monte Cofano, nella notte in fiamme la Riserva sul versante di San Vito Lo Capo: “Azione criminale” - Noovyis : (Incendio sul Monte Cofano, nella notte in fiamme la Riserva sul versante di San Vito Lo Capo: “Azione criminale”)… -