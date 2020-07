In Thailandia il lockdown ha consegnato una città in mano alle scimmie (video) (Di giovedì 30 luglio 2020) Per la polizia di Lopburi la situazione è “fuori controllo”. Gli abitanti della città tailandese sono costretti da alcune settimane a vivere barricati in casa a causa delle migliaia di scimmie aggressive e affamate che hanno preso possesso dell’area sacra della città durante il lockdown imposto dall’epidemia di coronavirus. Abituati a nutrirsi con le banane date loro dai turisti, ora assenti, i primati ora sono impegnati in una brutale lotta per la sopravvivenza sfociata in vere e proprie lotte tra gang per spartirsi il poco cibo disponibile. Il gruppo più esteso, leader del territorio, ha fatto di un cinema abbandonato il proprio quartier generale. La popolazione locale, per placare i macachi, sta nutrendoli con cibo confezionato. Ciò, lungi dal risolvere il problema, lo ha ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Thailandia lockdown In Thailandia il lockdown ha consegnato una città in mano alle scimmie... Il Secolo d'Italia Thailandia, le scimmie si sono impossessate della città di Lopburi, la polizia: “Situazione fuori controllo”

Il Covid 19 e i conseguenti lockdown in tutto il mondo hanno fatto perdere la ragione a molte persone, a Lopburi, una città della Thailandia centrale a nordest di Bangkok, a impazzire sono state però ...

Sudest asiatico: il “segreto” per contenere il coronavirus

Il Sudest asiatico ha messo in campo una strategia tutta “umana” per contenere l’espandersi del coronavirus. Un modello che non punta all’economia. Pochi ne hanno parlato, ma c’è una parte del globo t ...

