In Spagna scrivono che il Barcellona si prepara al “The last dance” col Napoli (Di giovedì 30 luglio 2020) A Barcellona sono carichi. La settimana di svago ha ottenuto l’effetto sperato, e ora è davvero cominciato l’avvicinamento al Napoli. La Vanguardia ne parla come “The last dance” del Barca. Il ritorno di Champions contro gli azzurri è diventata anche per i blasonatissimi blaugrana il grande obbiettivo prossimo. Solo gli impegni pubblicitari hanno impedito a Setién di ripartire immediatamente con una doppia sessione di allenamento. Ma il quotidiano di Barcellona descrive nei particolari l’intensità della ripresa della preparazione che il Barça affronterà con una rosa a disposizione cortissima. A parte Ter Stegen in porta e Jordi Alba a sinistra, i problemi di Setién iniziano dalla difesa. Come centrali ha a disposizione solo ... Leggi su ilnapolista

m_spagna : @klyzya @Simone98RC @MarceVann @MPenikas @fatelli_michele @Gio2020Gio @CiceroM5S @erretti42 @ZuccaOscar Tastiera, d… - m_spagna : @Simone98RC @Andyesti @MPenikas @erretti42 @Gio2020Gio @fatelli_michele @CiceroM5S @ZuccaOscar E tu fenomeno da bar… - m_spagna : RT @erretti42: @Andyesti @MPenikas @m_spagna @Simone98RC @Gio2020Gio @fatelli_michele @CiceroM5S @ZuccaOscar No.infatti attaccano e infanga… - erretti42 : @Andyesti @MPenikas @m_spagna @Simone98RC @Gio2020Gio @fatelli_michele @CiceroM5S @ZuccaOscar No.infatti attaccano… - marcomempi : @morenophilips Se prima c’era una speranza, ora che lo scrivono in Spagna ho la conferma che è na stronzata. -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna scrivono In Spagna scrivono che il Barcellona si prepara al "The last dance" col Napoli IlNapolista