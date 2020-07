In Puglia tentano di affossare la candidatura di Lopalco, ma sfuma anche il doppio voto di genere. Lo scienziato: «Tanti consiglieri temono di tornare a lavorare» (Di giovedì 30 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (30 luglio)Tra le fila del centrodestra in Puglia, la candidatura dell’epidemiologo Pier Luigi Lopalco non aveva raccolto da subito grandi ovazioni. E anche tra quelle del centrosinistra lo scienziato non deve avere solo amici, visto che l’altra notte, nell’ultima seduta del Consiglio regionale pugliese, uno dei pochi emendamenti passati con voto segreto puntava a impedirgli di candidarsi. La legislatura di Michele Emiliano si è chiusa con un fallimento di cui lo stesso presidente si è preso la «responsabilità politica»: all’ultimo minuto si voleva approvare la riforma della legge elettorale per garantire la doppia preferenza di genere sulle schede del voto in autunno. ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Puglia tentano Impresa del Lecce a Udine, affonda il Genoa. Salvezza: tutto rinviato all'ultima di campionato Quotidiano di Puglia Il Lecce non muore mai. Vince a Udine e rimanda il discorso all’ultima giornata

Estorsione, rapine, droga e mafia: 37 indagati e 24 arresti a Palermo

Dalle prime ore della mattina, in Sicilia, Emilia Romagna e Puglia i Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo stanno eseguendo una ordinanza di Custodia Cautelare in carcere emessa dal Tribunale ...

