In Marocco è in custodia cautelare il reporter di inchiesta Omar Radi

ROMA – – E' stato posto in custodia cautelare Omar Radi, un giornalista d'inchiesta marocchino da qualche mese oggetto di indagini della polizia per spionaggio internazionale, un reato a cui ieri è stato aggiunto quello di violenza sessuale.

In Marocco è in custodia cautelare il reporter di inchiesta Omar Radi

Nuovi elementi emergono nel del giornalista marocchino accusato di stupro e spionaggio

I movimenti femministi contro lo stupro si trovano di nuovo di fronte a un caso molto grave, con conseguenze imprevedibili. Già perseguito per un caso di spionaggio e intelligence con i servizi di un ...

