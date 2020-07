In GTA Online sta per arrivare la versione rimasterizzata di Liberty City da GTA IV? (Di giovedì 30 luglio 2020) La scorsa settimana, Rockstar Games aveva annunciato un corposo aggiornamento per GTA Online, che sarebbe arrivato entro la fine dell'anno, portando con sé nuove rapine e nuove location. Ora, se i recenti leak trapelati risultano essere corretti, una delle nuovi posizioni potrebbe essere una versione rimasterizzata di Liberty City, presente in passato su Grand Theft Auto IV.Un utente Reddit con il nome di "markothemexicam" afferma di avere un compagno di stanza che è stato recentemente licenziato da Rockstar North, e quel compagno di stanza sembra dare informazioni sui prossimi piani dell'azienda per GTA Online . L'utente ha previsto correttamente l'annuncio del gioco per PS5 e ha persino pubblicato l'annuncio dell'aggiornamento estivo tre mesi fa, quindi c'è un ... Leggi su eurogamer

