In Egitto essere una influencer su Tik Tok che si trucca e si veste all’occidentale significa carcere (Di giovedì 30 luglio 2020) Cosa vediamo di diverso in queste foto rispetto a quelle che scattano le ragazze e influencer occidentali per poi pubblicarle sui social? Nulla, se non un velo a coprire il capo in certi casi. La grave colpa di Haneen Hossam, Mowada al-Adham e altre tre giovani donne egiziane è quella di vestirsi e truccarsi come le occidentali. In Egitto essere donna e voler disporre del proprio corpo e della propria immagine è punibile con il carcere. LEGGI ANCHE >>> Dal carcere in Egitto al suicidio: il web piange l’attivista LGBT Sarah Hijazi L’Egitto in fermento con il #Metoo è quello che arresta giovani influencer Con il #Metoo in pieno corso e una serie di rivoluzioni partite ... Leggi su giornalettismo

