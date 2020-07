In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Luglio: Meloni, Zaia e i pm. Il senato autorizza il giudizio, lui delira “giustizia politica” (Di venerdì 31 luglio 2020) L’ultima Di SalvinI: il processo “politico” “Ma sì, mandatemi a processo. Mi fate un favore ché l’unico tribunale è quello del popolo”. Matteo Salvini fa di necessità virtù. Quando è ormai chiaro che il pallottoliere gli è contro e lo condanna ad affrontare le accuse dei magistrati di Palermo per la gestione a bordo dei migranti della Nave Open Arms, va … di Ilaria Proietti Scusate il ritardo di Marco Travaglio Non ci volevo credere. Ma, a furia di leggere gli interventi di Stefano Folli e Michele Ainis su Repubblica, e soprattutto quelli di Sabino Cassese su Corriere, Foglio, convegni, tutte le tv, Protestantesimo, Radio Maria e segnale orario, mi sono convinto: siamo in piena svolta autoritaria, tacere ancora sulle continue violazioni della Costituzione di un … Covid-19 I ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il sindaco: “Il Comune non ha sfruttato nessuno, dovremmo querelare ma siamo buoni”. Gioffreda: “La querela non la potete fare perché quello è uno sfratto” Venduta alla vedova Trucco, Giuseppina Faill ...

Fotoromanza: storia dei cantanti italiani tutti pose e fumetti

"Se la sera non esci, ti prepari un panino mentre guardi la tv. Anche tu?". Nell'estate del 1984, Fotoromanza di Gianna Nannini rimase per 18 settimane in classifica, di cui quattro al numero uno e al ...

Il sindaco: "Il Comune non ha sfruttato nessuno, dovremmo querelare ma siamo buoni". Gioffreda: "La querela non la potete fare perché quello è uno sfratto" Venduta alla vedova Trucco, Giuseppina Faill ...