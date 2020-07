In Campania aumentato i positivi al Covid-19, Farroni (Italia Viva): “Prudenza resta unica arma” (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSono aumentati i contagi da Coronavirus in Campania, come annunciato dal governatore Vincenzo De Luca dopo il consueto confronto con la Task Force regionale, incaricata di gestire la situazione epidemiologica legata al Covid-19. Una situazione capace di fare scattare un nuovo campanello d’allarme: la Regione, per sensibilizzare i cittadini riguardo l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali, la settimana scorsa ha inasprito le sanzioni nei confronti di chi viene sorpreso in esercizi commerciali senza mascherina e nei luoghi pubblici affollati. Un provvedimento finalizzato a contenere il virus e a evitare azioni più rigide che potrebbero sfiorare in un nuovo parziale lockdown, che significherebbe indebolire ulteriormente il commercio locale, il settore turistico e la produzione della ... Leggi su anteprima24

