In arte Ornella Vanoni: lo speciale su Rai 3 con Pino Strabioli (Di giovedì 30 luglio 2020) In arte Ornella Vanoni, stasera su Rai 3 con Pino Strabioli: anticipazioni In arte Ornella è il programma con Pino Strabioli in onda questa sera, 30 luglio 2020, in replica su Rai 3 in prima serata. Un omaggio da parte della Rai ad una signora della musica italiana, un’artista che ha saputo sfidare e reinventare i canoni dell’interprete femminile del suo tempo. Di seguito tutte le anticipazioni della trasmissione, stasera su Rai 3 dalle 21.20. Chi è Patty Pravo: carriera, canzoni, vita privata Le anticipazioni di stasera Nell’intervista con Strabioli l’artista si confida, racconta la sua infanzia, la famiglia, gli amori, i dolori, le sue fonti di ispirazione, ... Leggi su tpi

Notiziedi_it : In Arte Ornella Vanoni su Rai3 stasera, un viaggio nella sua vita tra affetti e successi - billiextroye : @eilishdrug QUE SOS PUTO ARTE ORNELLA - paoloigna1 : RT @aurora_ariano: @CasaLettori @ilSaggiatoreEd @adelestancati @LorenzDelPietro @ornella_minafra @lucy_4com @letteratume @Paolosantagata5 @… - aurora_ariano : @CasaLettori @ilSaggiatoreEd @adelestancati @LorenzDelPietro @ornella_minafra @lucy_4com @letteratume… -