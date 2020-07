Immobile-Higuain: sabato il centravanti della Lazio può riscrivere la storia (Di giovedì 30 luglio 2020) Ciro Immobile è ad un passo dal record di Gonzalo Higuain. Il centravanti di Torre Annunziata ha raggiunto quota 35 reti in stagione ed è ad una sola lunghezza dal record stabilito dal centravanti argentino, che nella stagione 2015-2016 scalzò dopo 70 anni lo svedese Nordahl. Il bomber della Lazio e della Nazionale sta vivendo una stagione da incorniciare. Un binomio Immobile-Inzaghi che ha fatto sognare i tifosi della Lazio e Claudio Lotito, il quale pensava di poter raggiungere lo Scudetto. Dopo la ripresa del campionato, in seguito al lockdown, i biancocelesti hanno subito un crollo verticale. Immobile aveva perso lucidità e brillantezza sotto porta ma con la tripletta ... Leggi su alfredopedulla

OptaPaolo : 35 - Ciro #Immobile ha realizzato 35 gol in questa Serie A, eguagliando Nordhal (35 nel 1949/50): meglio, in una si… - Gazzetta_it : La #Lazio batte 2-0 il #Brescia e Immobile segna: ora è a -1 dal record di Higuain - OptaPaolo : 34 - Ciro #Immobile ha realizzato 34 gol in questa Serie A: solo due giocatori hanno fatto meglio nella storia del… - majewsky2000 : Guarda il destino.. Immobile può superare il record di Higuain al San Paolo,dove è stato realizzato. - Nicola14162850 : RT @vtdm90: Higuain segnò 36 gol in 35 partite tirando 4 rigori. Immobile ne ha segnati per ora 35 in 36 partite , tirando qualcosa come 15… -